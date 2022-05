Chantre de la musique africaine depuis les années 70, José Adelino Barceló de Carvalho, alias Bonga, célèbre ses 50 ans de carrière avec un nouvel album, "Kintal da Banda". Au micro d'Aline Afanoukoé, il évoque "I Can't Stop Loving You" de Ray Charles, chanson qui a marqué sa vie et sa carrière.