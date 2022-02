On peut le voir actuellement dans le spectacle "Dabadie ou les choses de nos vies", avec les chanteuses Maissat et Clarika. Au micro de Frédéric Pommier, le comédien Emmanuel Noblet évoque "Je t'aime... moi non plus" par Gainsbourg et Birkin, chanson qui lui rappelle un singulier souvenir d'enfance.

Emmanuel Noblet (© Sarah Bastin) | Serge Gainsbourg et Jane Birkin © AFP / LECOEUVRE PHOTOTHEQUE / Collection ChristopheL