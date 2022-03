Au théâtre La Bruyère à Paris, on donne actuellement "The Normal Heart" de l'américain Larry Karmer, texte traduit et mis en scène par Virginie de Clausade, Au micro de Frédéric Pommier, qui a beaucoup aimé la pièce, elle évoque "Léa" de Louise Attaque, titre qui l'accompagne depuis son adolescence.

Virginie De Clausade (© Virginie De Clausade) et Louise Attaque © Getty / Eric Catarina