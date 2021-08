Au micro de Frédéric Pommier, le romancier Maxime Chattam exprime son affection pour "Girls Just Want to Have Fun" de Cyndi Lauper. Ce titre, sorti en 1983, le replonge instantanément - et avec nostalgie - dans ses années d'adolescence, période durant laquelle est né son projet de devenir écrivain.

Maxime Chattam @Joel Saget | Afp et Cindy Lauper © Getty