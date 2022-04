Césarisé pour la musique de "L'Amant", oscarisé pour celle du "Patient Anglais", Gabriel Yared a composé la BO du film "Le dernier piano", de Jimmy Keyrouz, qui sort ce mercredi. Au micro de Frédéric Pommier, il évoque son affection pour Les Double Six et sa version de "Rat Race" (La course au rat).

Gabriel Yared (@Laurent Koffel) et Les double six © AFP / Albert Courand / Ina