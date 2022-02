Jusqu'au 20 février, au 104 à Paris, l'acrobate et metteur en scène Tsirihaka Harrivel présente son nouveau spectacle, "La Dimension d'après". Au micro de Frédéric Pommier, il évoque "Little Red Riding Hood Hit the Road" du Britannique Robert Wyatt qui, comme lui, a su se réinventer après une chute.

Tsirihaka Harrivel (© Victoire Chose) et Robert Wyatt © AFP / Gareth Davies