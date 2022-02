On connaissait ce collectif sous le nom de Fauve. Dorénavant, il se fait appeler Magenta et il est en tournée (en concert notamment à l'Aéronef de Lille le 1er avril). Aline Afanoukoé a rencontré les deux membres fondateurs du groupe. Ils évoquent le titre "Music Sounds Better With You" de Stardust.

MAGENTA - Premier Incendie /Stardust - Music Sounds Better With You © Capture d'écran/YouTube/Site officiel Magenta Club - Stardust