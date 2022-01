Le 27 et le 28 janvier, la comédienne et humoriste belge Virigine Hocq présentera son 6e seule-en-scène à La Cigale à Paris : "Virginie Hocq ou presque". Au micro de Frédéric Pommier, elle évoque une chanson qui l'a accompagnée pendant son accouchement il y a quelques années : "No Ordinary" de Sade.

Virginie Hocq (© Nicolas Schul) et Sade © AFP / Jean-Pierre Muller