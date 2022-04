Il fête ses 50 années de carrière, se produira samedi au Brixton Festival à Londres et vient de sortir un tout nouvel EP de 5 titres. Au micro d'Aline Afanoukoé, le compositeur et producteur Cerrone, parrain de la disco des 70's (et par extension de la french touch), évoque "Bad" de Michael Jackson.

Cerrone ( @LUCAS BARIOULET / AFP) et Mickael Jackson © Getty / GEORGE DE SOTA