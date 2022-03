Il vient de publier un nouvel album, "Sous un soleil énorme", et enchaîne les concerts à travers la France (Marseille et Nice cette semaine). Au micro de Frédéric Pommier, Bernard Lavilliers évoque "Riders On The Storm", son titre préféré des Doors. Pour lui, avec cette chanson, on est dans un film.

