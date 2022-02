Lisa-Kaindé et Naomi Diaz, jumelles franco-cubaines du duo Ibeyi, viennent de dévoiler un nouveau clip et single, "Sister to Sister", single qui figurera dans leur prochain album "Spell 31", lequel sortira le 6 mai prochain. Au micro d'Aline Afanoukoé, elles évoquent "Whenever, Wherever" de Shakira.

Les chanteuses Ibeyi et Shakira © AFP / FRANCOIS GUILLOT / FREDERICK M. BROWN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA