Alors qu'approche le 1er tour de l'élection présidentielle, l'auteur et dessinateur Mathieu Sapin publie "Douze voyages présidentiels" (ed. Zadig). Au micro de Frédéric Pommier, il évoque "Come di" de Paolo Conte, une chanson qui lui rappelle son enfance et grâce à laquelle, dit-il, il se sent bien.

Mathieu Sapin (@ Collection personnelle) et Paolo Conte © AFP / Ralph GATTI