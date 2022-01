Il vient de publier "Petite philosophie de l’improvisation" (ed. Équateurs) et l'album "First Noël". Il sera par ailleurs en concert ce samedi au Colisée, le théâtre municipal de Lens. Au micro de Frédéric Pommier, le trompettiste Ibrahim Maalouf évoque la chanson "If I Ain’t Got You" d’Alicia Keys.