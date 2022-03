Elle est actuellement en tournée avec son nouveau spectacle "On The Road Again", et préside le jury du festival Saint-Gervais Mont-Blanc d'Humour. Au micro de Frédéric Pommier, Chantal Ladesou évoque le rocambolesque trajet Paris/Saint-Tropez en stop que lui rappelle la chanson "Une belle histoire".

Les prochaines dates de la tournée de Chantal Ladesou.