A l'occasion de la fête d'Halloween, Aurélie Sfez a rencontré le vampirologue Jacques Sirgent, fondateur du musée des vampires et monstres de l'imaginaire à Paris. Il évoque un titre de circonstance : "No Time to Die" de Billie Eilish, chanson titre de "Mourir peut attendre", le dernier James Bond.

Jacques Sirgent (© Aurélie Sfez) et Billie Eilish © Getty