Ce 2 avril, jour anniversaire de la naissance de Serge Gainsbourg, le chanteur Billy Obam évoque "You're Under Arrest". Il vient de sortir un nouvel album ("Melodies and Music Harmony") et a connu son heure de gloire en dansant aux côtés de Gainsbourg sur ce titre de 1987. C'est une rencontre qui a bouleversé sa vie.

Billy Obam devant la maison de Serge Gainsbourg, rue de Verneuil et Gainsbourg en 1987, année de sortie de "You're under arrest" © AFP