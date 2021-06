André Manoukian publie "Sur les routes de la musique" (Harper Colins/France Inter), une étonnante histoire de la musique à travers 40 chroniques pleines d'infos et d'humour. Au micro de Frédéric Pommier, il évoque "Fever" par Peggy Lee, qu'il considère à la fois comme un chef d'œuvre et "l'hymne le plus sexy du monde".