Hier, est sorti le 1er film de la dessinatrice et réalisatrice Nine Antico : "Playlist". A cette occasion, Frédéric Pommier lui a proposé d'évoquer l'un des titres de sa playlist et elle a choisi "Les filles n'ont aucun dégoût" de Serge Gainsbourg, une chanson de 1972 qu'il interprète avec Jane Birkin et Sylvie Vartan.

Nine Antico © Joël Saget / AFP | Gainsbourg, Birkin et Vartan (Capture d'écran)