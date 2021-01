A l'occasion des 50 ans de FIP, Frédéric Pommier a rencontré Jane Villenet, l'une des voix historiques de cette radio lancée en 1971. Elle y officie depuis 1984. Elle avait alors 22 ans, et pour célébrer cet anniversaire, elle a choisi une chanson de Frank Sinatra, autrement dit "The Voice" : "It Was A Very Good Year".

Jane Villenet © C. Abramowitz | Frank Sinatra © Getty