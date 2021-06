Il y a 55 ans, sortait au cinéma "Un homme et une femme", qui venait d'obtenir la Palme d'Or à Cannes. A cette occasion, Frédéric Pommier a rencontré Claude Lelouch, qui revient sur la genèse de "la" chanson du film, composée par Francis Lai et Pierre Barouh, et chantée par Barouh et Nicole Croisille.

Rediffusion de la chronique du 27 mai dernier.