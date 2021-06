La pianiste Vanessa Wagner sort un disque en duo avec Wilhem Latchoumia : "This Is America !", album consacré à la musique américaine. Mais c'est un titre d'un chanteur australien et d'un compositeur belge qu'elle a choisi d'évoquer au micro de Frédéric Pommier : "Litany of Gathering up", de Nick Cave et Nicholas Lens.