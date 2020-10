Ce jeudi ressort, aux éditions de La Martinière, "Il était une fois Peau d'Âne", livre de Rosalie Varda et Emmanuel Pierrat. Une réédition à l'occasion des 50 ans du film de Jacques Demy. La fille adoptive du cinéaste (et fille d'Agnès Varda) évoque trois des chansons composées pour "Peau d'Âne" par Michel Legrand.

Rosalie Varda évoque une chanson du film "Peau d'âne" (1970). A droite, le costume de Catherine Deneuve dans le film de Jacques Demy présenté dans l'exposition à la cinémathèque en 2013 © Stephane Cardinale - Corbis/Getty et BERTRAND GUAY /AFP

Une nouvelle édition enrichie pour célébrer le 50ème anniversaire de ce film. C'est donc de chansons de Peau d'âne dont nous avons parlé avec Rosalie Varda. Des textes de Jacques Demy et de musiques de Michel Legrand et de La fée des lilas, incarnée par Delphine Seyrig, une fille d'avant garde qui, en bonne marraine, explique à la princesse qu'elle ne peut épouser son père.

Rosalie Varda, fille de Jacques Demy : "Jacques Demy a vraiment transformé le personnage de la fée du conte de Charles Perrault avec beaucoup de fantaisie. Elle maîtrise une baguette qui fonctionne avec une pile électrique. Elle connaît les poèmes du temps futur, donc c'est une fée moderne. Elle est coquine parce qu'elle est séduisante. Elle a quand même envie de "se taper le roi".

Il y a une forme d'humour dans cette chanson qui nous fait sourire quand elle dit : "Je comprends qu'on aime son père" Mais où ça s'arrête ? Il y a la fantaisie, l'humour, le baroque, et ce côté que j'aime beaucoup : l'idée de Jacques Demy d'écrire les personnages pour qu'ils soient intéressants pour les enfants et pour les adultes.

Détail de la couverture du livre "Il était une fois Peau d'Âne" par Rosalie Varda et Emmanuel Pierrat / La Martinière

Aller plus loin

ECOUTER | En 1970, sortait Peau d’âne , la vision du conte de Charles Perrault par Jacques Demy : féérique et pop !Peau d’âne c’est Catherine Deneuve en robe couleur de temps, Jean Marais en roi et en collant et Delphine Seyrig en fée ultra connectée… Peau d’âne c’est aussi, encore une fois, la musique de Michel Legrand sur les images de Jacques Demy où l’entente entre deux artistes modernes et romantiques. Peau d'Âne dans Pop n'co

ECOUTER | La cabane de Peau d'Âne sera fouillée au mois d'août ! Une équipe d'une dizaine d'archéologues se rendront à nouveau dans la fôret de Gambais, sur les lieux mythiques du tournage de Peau d'Âne de Jacques Demy. Peau d'âne : archéologie du merveilleux, archéologie du cinéma