Depuis hier et jusqu'à demain, la chanteuse Jeanne Added est en concert au 104 à Paris. Ces dernières semaines, elle écoute en boucle la même chanson : "The way we were" par Gladys Night. Cette chanson, dit-elle, l'a reconnectée aux émotions de la musique. Chaque fois qu'elle l'écoute, elle tremble des pieds à la tête.

Jeanne Added et Gladys Night © Getty