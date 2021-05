A l'occasion du 101e anniversaire de l'élection de "la plus belle femme de France", Frédéric Pommier a interrogé Camille Cerf, Miss France 2015. Très concernée par la question des inégalités entre hommes et femmes, elle évoque "Pendant 24h", chanson qu'elle adore et que Grand Corps Malade interprète en duo avec Suzane.

Camille Cerf ©Getty / Grand Corps Malade et Suzane (Capture d'écran)