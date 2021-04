Il y a 30 ans, le 8 avril 1991, sortait l'album "L'Autre..." de Mylène Farmer, sur lequel figure "Désenchantée", titre le plus diffusé à la radio cette année-là. Au micro de Frédéric Pommier, Pomme confie combien, trois décennies plus tard, cette chanson n'a rien perdu de sa force, et continue de raconter notre époque.

Rediffusion de la chronique du 7 avril prochain.