Marion Brunetto, alias Requin Chagrin, vient de sortir "Bye Bye Baby", son 3e album. Au micro de Frédéric Pommier, elle évoque sa passion pour The Cure, groupe que son frère lui a fait découvrir quand elle avait 11 ans, et dont on attend un nouveau disque cette année. Son titre préféré de Cure : "10:15 Saturday Night".

Requin Chagrin (©Andrea Montano) et Robert Smith © Getty