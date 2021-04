Ex manageuse d’artistes devenue cheffe cuisinière, Miske Alhaouthou vient de publier "Comment pimper la diversification alimentaire de mon bébé" (First Editions), un livre de recettes à faire en famille. Au micro de Frédéric Pommier, elle évoque "La Hafla" du groupe Acid Arab, une chanson qui la fait danser et voyager.

Miske Alhaouthou (© Akiko Ida) et le groupe Acid Arab © Getty