La chanteuse Dionne Warwick, l’une des grandes stars de la pop et du jazz afro-américain vient de fêter ses 80 ans et devrait bientôt repartir en tournée dans le monde entier. Pour l'occasion, au micro de Frédéric Pommier, Dave se souvient de la chanson "Anyone Who Had A Heart" , qui a marqué la fin de son adolescence.

Dave | Dionne Warwick à Pleyel en 1983 © Getty