On connaîtra aujourd'hui le verdict dans le procès des attentats de janvier 2015. Pour l'occasion, Frédéric Pommier a rencontré la journaliste et écrivaine Sigolène Vinson, rescapée de l'attentat à Charlie Hebdo. Elle évoque avec lui "Let it be me" par George Harrison, chanson qu'elle a écoutée chaque matin d'audience.