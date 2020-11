A 87 ans, l'actrice Liliane Rovère enchaîne les tournages. Actuellement, on peut la voir sur Netflix dans les séries "10 Pour Cent" et "Family Business". Depuis toujours, elle voue une passion pour le jazz. Elle a partagé la vie de Chet Baker et frissonne chaque fois quelle entend "You're My Thrill" par Billie Holiday.

Liliane Rovère et Billie Holiday © Getty