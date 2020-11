Ce mardi, cela fait 29 ans qu'est décédé Freddie Mercury. Le leader de Queen était malade du Sida. Il l’a caché à son public jusqu'à la veille de sa mort. Frédéric Pommier a interrogé un admirateur du groupe. Arnaud Berreby est chirurgien-dentiste et il évoque la chanson "The Show Must Go On", sortie en octobre 1991...

Arnaud Berreby et Freddie Mercury © Getty

"C'est bientôt la fin pour moi, dehors l'aube pointe

Mais en moi dans l'obscurité je lutte pour ma liberté

Je dois trouver la volonté de continuer

Le spectacle doit continuer"

The show must go home - Freddie Mercury