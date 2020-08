En 1993, le groupe de rock américain 4 Non Blondes sortait le titre "What's Up ?", qui a connu un succès mondial, notamment dans les pays européens. Cette année-là, Sophia Aram avait 20 ans. Elle a aimé hurler ce texte, et elle continue de le faire aujourd'hui. Pour elle, cette chanson est comme un hymne féministe.

ARAM Sophia © Radio France / Christophe Abramowitz

Elle date de 1993, l'année de mes 20 ans. C'est une année importante, l'année des 20 ans. Et aujourd'hui encore, c'est une chanson que j'ai plaisir à entendre, à écouter, à chanter, à hurler, parce que je trouve qu'elle est juste et extrêmement contemporaine. C'est plus qu'une chanson, c'est un hymne.

Mais quel est le message porté par cet hymne ?