Le 2e album d'Eddy de Pretto, "A tous les bâtards", est sorti le mois dernier, et c'est une chanson sortie au même moment qu'il évoque au micro de Frédéric Pommier : "Leave The Door Open" du groupe Silk Sonic. Groupe très récent, lui aussi, né de l’association de deux artistes américains : Bruno Mars et Anderson .Paak.

Eddy de Pretto | Bruno Mars et Anderson Paak © Getty