"The Ascension", le nouvel album Sufjan Stevens, est sorti vendredi. C'est l'une des vedettes de la scène musicale américaine. Si vous ne connaissez pas, c'est l'occasion de découvrir, avec l'un de ses fans qu'a rencontré Frédéric Pommier. Simon Roguet est libraire à Laval, et il nous parle de la chanson "My Rajneesh".

Simon Roguet (© Arnaud Roiné) raconte "My Rajneesh" de Sufjan Stevens © Getty