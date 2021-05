Frédéric Pommier a rencontré Jacques Attali, qui fut le conseiller spécial de François Mitterrand à l'Elysée et publie "Il y aura d'autres jolis mois de mai" (ed. Fayard). Il évoque l'une de ses "chansons consolatoires", "Georgia on My Mind" par Ray Charles.

Rediffusion de la chronique du 25 mai dernier.