La chanteuse P.R2B vient de sortir "Rayons Gamma", son 1er album. Au micro de Frédéric Pommier, elle évoque "I’ve seen It all", chanson écrite et chantée par Björk pour la BO de "Dancer In The Dark" de Lars Von Trier, Palme d'Or en 2000 à Cannes où elle-même a reçu le prix d'interprétation féminine.

P.R2B © Kira Bunse / Björk © AFP / Bertrand Guay