Découvrons le parcours pas si "rangé" d'une brillante jeune fille qui deviendra l'une des grandes figures du féminisme.

Petite fille, toute mon imagination s’employait à anticiper mon destin de femme. Quand j’évoquai mon avenir, je renonçai à avoir des enfants à moi ; ce qui m’importait, c’était de former des esprits et des âmes. Je me ferai professeur, décidai-je. Je ne concevais pas que l’avenir pût me proposer entreprise plus haute que de façonner un être humain. Tel était le sens de ma vocation : adulte, je reprendrais en main mon enfance, et j’en ferais un chef d’œuvre sans faille. Je me rêvais l’absolu fondement de moi-même et ma propre apothéose. Ainsi, au présent et dans l’avenir, je me flattais de régner, seule, sur ma propre vie.