Remontons le cours du temps, sur les rives du Mississipi, et retombons en enfance... bienvenue dans l’univers malicieux de Tom Sawyer !

Un jeune homme endormi près d'une rivière dans les années 1940 © Getty / H. Armstrong Roberts/ClassicStock

Extrait des "Aventures de Tom Sawyer"

« Pourquoi ne pas tout abandonner, disparaître mystérieusement ? Aller, s’en aller loin, très loin, au-delà des mers, dans des pays inconnus, pour ne plus jamais revenir ? Mieux encore... Etre pirate ! Oui, c’est cela ! Voilà l’avenir qui s’offrait à lui dans toute sa splendeur. Avec quels délices n’entendrait-il pas les gens chuchoter sur son passage : « C’est Tom Sawyer le Pirate, le terrible Vengeur Noir de la Mer des Antilles ! Sa décision était prise, il avait choisi sa carrière. Dès le lendemain, il quitterait la maison de Tante Polly et commencerait sa nouvelle vie. »

Samuel Langhorne Clemens, alias Mark Twain

Cette promesse d’un destin héroïque remplit les rêves d’un jeune garçon intrépide, débordant d’énergie et toujours prêt à faire les quatre cents coups : vous aurez reconnu le héros du célèbre roman de Mark Twain, Les Aventures de Tom Sawyer, publié en 1876.

S’inspirant de son enfance dans le Missouri dans les années 1840, l’auteur, de son vrai nom Samuel Langhorne Clemens, travaille comme typographe dès l’âge de douze ans, puis, à vingt ans, s’engage sur un bateau à vapeur. Cette expérience lui inspirera son nom de plume, « Mark Twain », qui est l’expression utilisée par les matelots pour signifier que la profondeur de l’eau est suffisante pour la navigation.

Après la Guerre de Sécession, où le natif du Sud rejoint finalement le camp nordiste, l’écrivain devient d’abord reporter à San Francisco, puis voyage en Europe, et se fait connaître pour ses chroniques humoristiques.

C’est ce même humour qui a fait le succès de Tom Sawyer. Car le livre, considéré comme un classique de la littérature enfantine, s’adresse aussi aux adultes, par le regard ironique et critique qu’il porte sur la société américaine de l’époque, pétrie d’hypocrisie et de superstitions.

Ce soir, je vous invite à remonter le cours du temps, sur les rives du Mississippi, et à retomber en enfance... bienvenue dans l’univers malicieux de Tom Sawyer !

Extraits de la traduction de François de Gaïl aux éditions Gallimard.

Une émission préparée par Estelle Gapp.

Avec les extraits sonores suivants:

Les Aventures de Tom Sawyer film réalisé par Norman Taurog en 1938

Les Aventures de Tom Sawyer , dessin animé réalisé par Hiroshi Saitō

John Taylor, écrivain UNE VIE, UNE OEUVRE MARK TWAIN Le 22/02/1996 (archive ina)

Programmation musicale :

Renan Luce, On n'est pas à une bêtise près

Austin Wintory - Jokes Jokes Jokes

Marianne Elise, Here with you