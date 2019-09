L'année 2019 marque les 30 ans de la disparition de Georges Simenon, mais aussi les 90 ans de Maigret, le célèbre commissaire, auquel le comédien Jean-François Balmer rend hommage...

"Peut-être, après tout, serait-il plus simple de commencer par le commencement. Donc, le commissaire Maigret, dis-je, est né par le plus grand des hasards. Au fait, il n’est même pas né en France, mais en Hollande, en 1929 ou en 1930, alors que mon bateau, L’Ostrogoth, fatigué par un été dans les mers du Nord, avait quitté son élément naturel et se dressait sur un chantier, livré aux mains des calfats. Je ne sais pas si vous connaissez les calfats. Ce sont des gens qui, à grands coups de maillet, frappent à longueur de journée sur la coque d’un bateau, afin de faire entrer le plus de chanvre entre les planches pour les rendre étanches. Du matin au soir, donc, ils frappaient de la sorte, et, dans ma cabine, on aurait pu se croire sous la grosse cloche d’une cathédrale un dimanche de Pâques. Comme il me fallait travailler coûte que coûte, ne fût-ce que pour payer ces bougres-là, je dénichai, au fond du port, une goélette coulée depuis des années et dans laquelle il n’y avait, par miracle, qu’une dizaine de centimètres d’eau. C’est là que Maigret est né, moi, assis sur une caisse, ma machine à écrire sur une autre, mes pieds en équilibre sur des briques..."