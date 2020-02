Après dix ans d'une passionnante aventure au service des plus grands auteurs, Guillaume Gallienne tourne la page de "Ça peut pas faire de mal". Pour sa dernière émission, il rend hommage à a cousine, Alicia, décédée en 1990 à l'âge de 20 ans...

"Et si un jour je me dois de partir

De refermer les portes derrière toi

Pour ne plus m'apercevoir que je t'aime (...)

Si un lendemain ou une veille tu me perds

A tant de murmures que répondre ?"