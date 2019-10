Avec "Sexy", roman haletant destiné aux lecteurs adultes et adolescents, l'immense Joyce Carol Oates s’intéresse pour la première fois à la sexualité des garçons.

Portrait de la poétesse, romancière, nouvelliste, dramaturge et essayiste, Joyce Carol Oates en mai 1987. © Getty / Reg Innell / Toronto Star

Dans la tête de Darren, Wahou, c’était plutôt bizarre ! Insupportable, même certains jours. Il se sentait comme chargé à bloc et prêt à exploser. Chaud. Dur, tendu. Et le mot fuck s’immisçait dans ses pensées comme un virus flottant qu’il ne pouvait contrôler. Il se demandait : Est-ce que ça va empirer ?

Avec Sexy, roman fulgurant paru en 2005 aux États-Unis et en 2007 chez Gallimard jeunesse, Joyce Carol Oates entre dans la tête d’un garçon au moment charnière de l’adolescence.

Nageur de haut niveau, son personnage principal expose son corps athlétique aux regards et fascine son entourage. Mais loin de l’image charismatique qu’il donne, Darren est un jeune homme timide et mal dans sa peau. Aussi, lorsque l’un de ses enseignants lui manifeste un peu trop d’intérêt, il panique, craignant d’être perçu comme gay. Nous sommes dans une petite ville américaine où il ne fait pas bon d'être différent.

Comme souvent dans ses romans, Joyce Carol Oates s’intéresse à nos zones d’ombres et confronte "la part civilisée de l’homme à sa sauvagerie".

Avec Sexy, elle observe le mal-être adolescent, face au diktat de la virilité

Dans le miroir qu’elle nous tend, la violence n’est jamais que l’expression de nos peurs.

Poète, romancière et dramaturge, Joyce Carol Oates est née en 1938 dans un modeste milieu rural. Pour tromper son ennui, elle découvre la lecture et se lance à corps perdu dans l’écriture. Auteure d’une œuvre dense et puissante, elle ausculte livre après livre, la psyché américaine dans sa folie ordinaire.

Découvrons dès à présent ce roman palpitant destiné aux lecteurs adolescents comme aux adultes…

Les archives sonores :

La playlist de l'émission :