Vaste sujet que l'amour et une question qui a occupé nombre d'écrivains. "Ça peut pas faire de mal" revient sur quelques-unes des plus belles pages littéraires ayant pour thème le sentiment amoureux, en compagnie de la comédienne Elsa Lepoivre, à travers des extraits de romans, mais aussi des poèmes.

L'actrice et sociétaire de la Comédie-Française, Elsa Lepoivre reçoit son Molière à Paris le 29 mai 2017 pour son rôle dans la pièce "Les Damnés" d'après Luchino Visconti, mise en scène Ivo van Hove. © AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

De la séduction à la rupture, tour d'horizon de l'amour en littérature. Comment ont été représentés mariages, sexualité, ruptures, disputes au sein d'un couple, d'un triangle amoureux et de toute autre relation dans nos romans, pièces de théâtres et nouvelles ? Dans cette plongée à travers l'un des plus beaux sentiments humains, nous serons accompagnés par Elsa Lepoivre, comédienne, qui nous donnera son ressenti sur le sujet, à travers les personnages qu'elle a pu jouer dans sa carrière.

À partir d'extraits d'ouvrages, Guillaume Gallienne vous replonge dans les moments-clés d'une relation :

Mémoire d'une jeune fille rangée, Simone de Beauvoir, éd. Gallimard (1958), coll. "Folio"

La Mort à Venise, Thomas Mann (1912), éd. Livre de poche

Fragment d'un discours amoureux, Roland Barthes, éd. "Seuil", coll. "Tel Quel"

L'écume des jours, Boris Vian (1947), éd. Livre de poche

Poèmes à Lou, Guillaume Apollinaire, éd. Gallimard

Anna Karénine, Léon Tolstoï, éd. Gallimard, coll. "Folio", traduit du russe par Sylvie Luneau et Henri Mongault

Le lit défait, Françoise Sagan, éd. Stock

L'éducation sentimentale, Gustave Flaubert, éd. Gallimard, coll. "Folio Classique"

Avec les voix de Simone de Beauvoir, Roland Barthes, Françoise Sagan (archives INA)

► "Ça peut pas faire de mal" continue en rediffusions, avec "L’amour" du samedi 5 février 2011.