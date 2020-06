Publié en 1885, et treizième volume des Rougon-Macquart, le roman, Germinal, est parmi les plus célèbres de son auteur, Émile Zola. Le journaliste et écrivain, sensible à toute son époque, n’avait pas peur de parler de lutte des classes dans ces pages que Guillaume Gallienne nous lit dans son émission.

Émile Zola peint par Édouard Manet en 1868 © AFP / Aglileo Collection / Aurimages

Ça peut pas faire de mal continue en nouvelles diffusions d'émissions antérieures.

Cette fois, il s'agit de l’émission, Cycle Zola (3/3) : Germinal, du samedi 6 juin 2015.