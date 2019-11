Célébrons ensemble la vie synonyme de mouvement perpétuel, avec "Les métamorphoses" d'Ovide, texte essentiel, poétique et lumineux.

Narcisse erre par les campagnes isolées

Écho le voit, s’échauffe, suit ses traces en cachette,

plus elle le suit, plus elle chauffe d’un feu plus proche,

comme quand le bout de la torche enduit de soufre vivace

attire les flammes qu’on y porte.