Ouvrons les mémoires d'Amadou Hampâté Bâ, pour qui "chaque vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle"...et célébrons la richesse de la littérature orale africaine.

L'écrivain malien Amadou Hampate Ba et sa famille © Maxppp / Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com

Dès l’enfance, nous étions entraînés à observer, à regarder, à écouter, si bien que tout événement s’inscrivait dans notre mémoire comme dans une cire vierge. Tout y était : le décor, les personnages, les paroles, jusqu’à leurs costumes dans les moindres détails. Pour décrire une scène lointaine, je n’ai qu’à la revivre et je la vois sur une sorte d’écran intérieur.

C’est à un voyage au cœur de l’Afrique occidentale que nous invite Amadou Hampâté Bâ, écrivain et ethnologue, dans ses mémoires intitulées Amkoullel l’enfant peul.

Né au Mali en 1900 ce prodigieux conteur, nous raconte l’épopée de ses ancêtres nomades, les Peuls du Macina dont il retrace le périple sur une soixantaine d’années. C’est en 1991, quelques mois avant la parution de ses mémoires-testament, que l’auteur s’éteint. Initié à la sagesse et à l’histoire de son peuple par les grands maitres de la parole, l’auteur complète sa formation sur les bancs de l’école coloniale. C’est riche de ce double héritage qu’il construit son œuvre, en devenant l’un des plus éminents passeur de la littérature orale africaine. Convaincu que le fait de ne pas avoir d’écriture, n’a jamais privé l’Afrique d’avoir un passé, une histoire et une culture …

Salué par son confrère Théodore Monod, qui voyait en lui ”un sage et un savant ”, l’auteur nous livre ici un témoignage rare, à la croisée des mémoires intime et collective. Tour à tour drolatique ou poignant, ce récit qui nous plonge au cœur de la pensée africaine est aussi d’une grande valeur poétique. « Un vieillard qui meurt c’est une bibliothèque qui brûle », avait dit Amadou Hampâté Bâ, avec lui, l’histoire de son peuple, loin de s’éteindre, continue son voyage, par delà le temps et les continents…

