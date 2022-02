Vendredi, c’était la journée mondiale de lutte contre le cancer, avec un constat: pour les européens, beaucoup d‘inégalités persistent quand on évoque la lutte contre cette maladie.

Lutte contre le cancer : de fortes disparités persistent au sein de l’Union européenne © Getty / Elizabeth Fernandez

En 2020, prés de 3 millions de personnes ont été atteintes d’un cancer. Un million trois cent mille en sont décédés. Surtout, dès qu’on parle de lutte contre le cancer, les disparités persistent au sein de l’Union. Ainsi, a pathologie égale, il existe des différences de survie allant jusqu’à 25% entre les différents pays. Inégalités face à la prévention inégalités d’accès au soin, inégalités d’accès aux médicaments, inégalités dans le retour à la vie normale

Pour lutter contre ce fléau, en 2020, la commission a présenté un plan européen contre le cancer. Les eurodéputés également se sont mis à la tache en faisant leurs propositions. S’il y a des progrès, c’est assez compliquer de sonner la mobilisation au niveau européen car la lutte contre le cancer reste une compétence nationale, même si certains domaines sont désormais appréhendés au niveau des 27.

Le rapport de Veronique Trillet Lenoir et ses recommandations seront votés lors de la session de février à Strasbourg.

Les Européens s’entendent pour renforcer le mandat d’Europol.

L’agence pourra désormais coopérer directement avec des entreprises privées notamment les plates formes numériques qui pourront transmettra Europol des données personnelles. Le contrôleur européen de la protection des données jouera un rôle plus important dans la supervision d’Europol. Un officier aux droits fondamentaux sera rattaché à Europol. Une coopération renforcée est également prévue avec les pays extérieurs à l’UE et avec le nouveau parquet européen qui est opérationnel depuis juin 2021.

Nouveau record pour l’inflation dans la zone euro.

Conséquences de la flambée des prix de l’énergie, l’inflation est à un nouveau record : 5,1% sur une année. Une surprise car tous les économistes s’attendaient plutôt à un reflux. Un tel chiffre, c’est une première depuis 1997, date de la création de l’Office européen des statistiques.

Dans l’agenda.

Des réunions ministérielles des 27 toute la semaine dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne. Lundi à Strasbourg les ministres de l’agriculture. Mercredi et jeudi à Lyon et Grenoble affaires étrangères et santé.