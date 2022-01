L'occasion de se pencher sur ce programme d’échange européen créé en 1987.

Erasmus+ fête ses 35 ans © Getty / Lorado

Le nom de ce programme européen vient du nom du moine humaniste et théologien néerlandais Érasme, qui a vécu au XVIe siècle et qui à l’époque voyagea à travers toute l’Europe pour s’enrichir des différentes cultures du continent, mais aussi pour y promouvoir sa vision humaniste de la société.

Au départ, ce programme était réservé à l’enseignement supérieur. Mais à partir de 2014, il s’est élargi à l’ensemble de l’enseignement scolaire, à la formation professionnelle, aux adultes au programme de jeunesse et sport, au milieu rural. Beaucoup de monde peut bénéficier aujourd’hui du programme : les étudiants bien sûr, mais aussi les apprentis, les enseignants, les formateurs, les jeunes en milieu scolaire.

Entre 2014 et 2020, on en parle peu, mais en France, 740.000 personnes ont bénéficié d’Erasmus+ et plus de 5000 structures françaises ont ainsi tissé des lien avec des partenaires européens.

Ce qui est assez peu connu également, c’est que Erasmus plus va au-delà des 27 : il concerne 33 pays européens. Son budget est de 28 milliards d’euros pour la période de 2021-2027, soit une augmentation de 80%.

Sa directrice générale pour la France, Laure Coudret Laut reste donc être optimiste pour les années à venir.

Entretien avec Laure Coudret-Laut, directrice générale de l’Agence Erasmus+ pour la France.