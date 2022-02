C’est une des priorités de la Présidence française de l’Union européenne : arriver à trouver un accord pour instaurer des salaires minimaux en Europe.

Le salaire minimum légal en Allemagne devrait passer à douze euros le 1er octobre 2022. © AFP / Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild

La question des bas salaires en Europe est sur la table depuis octobre 2020, lorsque la Commission a proposé un projet de directive pour améliorer le sort des travailleurs les plus mal lotis.

Les disparités salariales sont en effet très fortes en Europe : il y a un écart de 1 à 7 entre le salaire minimum le plus élevé au Luxembourg (2257 euros) et le plus bas en Bulgarie (332 euros).

Le projet de directive prévoit des règles pour favoriser l’augmentation des salaires minimaux là où ils existent, mais il ne fixe pas de seuil européen commun. En clair il n’y aura pas de SMIC européen, seulement la mise en place de « salaires minimums adéquats ».

Les discussions ont lieu en ce moment entre les Etats et le parlement européen, et elles sont compliquées. Entretien avec Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT et président de la confédération européenne des syndicats.