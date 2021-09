Cette nouvelle autorité européenne sera chargée de réagir aux urgences sanitaires.

Hera : la nouvelle autorité européenne pour répondre aux pandémies © AFP / Thierry Monasse / Piscine / Hans Lucas

C'est un projet qui était dans les cartons de Bruxelles depuis le début de la pandémie de Covid et que la Commission vient de dévoiler. On se souvient que dans son projet d‘Europe de la santé, projet mis sur la table par la Commission dès novembre 2020, il y avait l’ambition de créer l’équivalent de la puissante Autorité pour la recherche et le développement biomédical aux Etats Unis, la fameuse Barda. Elle dépend du ministère de la santé américain et surtout elle des moyens gigantesques pour collaborer avec les laboratoires pharmaceutiques.

Hera sera pilotée par un conseil d’experts de la Commission européenne et des représentants des Etats. Son budget sera de six milliards d'euros. Elle sera chargée de préparée l’Union européenne aux futures pandémies.

Du coté des parlementaires européens c’est un peu la soupe à la grimace car le Parlement n’est absolument pas associé au processus. Certains évoquent le risque que Hera ne soit qu’une coquille vide.

Entretien avec la députée européenne Nathalie Colin-Oesterlé.