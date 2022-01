Face à la Russie et la menace d’une invasion de l’Ukraine, les européens ne cessent de menacer Vladimir Poutine et son régime de nouvelles sanctions. Mais est-ce bien efficace ?

Russie/Ukraine : les sanctions de l’UE contre la Russie sont-elles vraiment efficaces ? © AFP / Anatolii STEPANOV

ls ne cessent de le répéter, les européens sont prêts à répondre par des sanctions économiques et financières massives à une éventuelle intervention de Moscou en Ukraine. Des d’options sont sur la table et sont préparées par la Commission européenne. Evidemment, il n’est pas question de les révéler :abattre les cartes permettrait à Vladimir Poutine de s’organiser pour les contourner.

Mais ces menaces sont-elles utiles ? Depuis plus de 6 ans, en réaction à l’annexion de la Crimée, à l’ingérence russe en Ukraine, à l’emprisonnement de l’opposant Navalny, les mesures prises dans les secteurs bancaire, pétrolier ou industriel ne semblent pas freiner Vladimir Poutine. Et pourtant, elles restent malgré leur limites indispensables estime Cyrille Bret, professeur à Sciences Po et chercheur associé à l’Institut Jacques Delors.